مسلسل سره الباتع الحلقة 25.. الشيخ شهاب يفشل في إنقاذ الفرنسيين

كثير من التطورات شهدها مسلسل سره الباتع الحلقة 25، الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في تجربته الدرامية الأولى، بعدما خطط حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، لاقتحام قلعة الفرنسيين، لكنّ الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبدالعزيز، يحاول إنقاذ الفرنسيين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 25

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 25، تنفيذ حامد للخطة التي وضعها لاقتحام قلعة الفرنسيين وتفجيرها، بعد هجوم الفرنسيين على قريتهم وتفجير عدد كبير من المناطق، ما تسبب في إصابة الكثير من أهالي القرية.

وعلى الجانب الآخر، علم الشيخ شهاب بالخطة، ولأنه متواطئ مع الفرنسيين، يذهب مهرولا ليخبر نابليون بونابرت بخطة حامد لاقتحام القلعة وإنقاذهم، لكنه يصل متأخرا بعد أن ينجح حامد في تفجير جزء كبير من القلعة.

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويقدمها المخرج خالد يوسف، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفى وخالد الصاوي وحسين فهمي ومحمود قابيل وعدد آخر من الفنانين.