مركز الداخلة بالوادي الجديد يواصل حملات النظافة استعدادا لعيد الفطر

واصلت، اليوم الأحد، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات بحي الزهور بمدينة موط.

رفع المخلفات والأتربة للاستعداد لعيد الفطر

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الحملة شملت أعمال الحملة رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الإشغالات وإزالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وإزالة النباتات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء وأيمن محمد حسين رئيس حي الزهور والجناينن وإيهاب كامل رئيس حي جنوب موط وأسامة ميلاد رئيس حي غرب موط وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة وشئون البيئة.

حملات مكثفة لنظافة الشوارع قبل عيد الفطر

وأكد رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بمناسبة عيد القيامة المجديد واستقبال عيد الفطر المبارك بالمحافظة.