ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أنّ الحملات الرقابية من خلال اللجان المشكلة داخل الإدارات التموينية في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ، قد تمكنت من ضبط 310 كيلوات من الفسيخ المملح، ورنجه، وسردين، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير محاضر للمخالفين حيال تلك الوقائع، بهدف حماية المستهلك.

تشكيل لجان والمرور المكثف على محلات بيع الأسماك

وأشار «عماد» وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه جرى تشكيل 10 لجان تموينية رقابية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك بهدف التفتيش على محلات بيع الفسيخ والأسماك الطازجة، وكذلك اللحوم، لدى محلات الجزارة قبيل عيد الفطر المبارك.

خطة عمل على مدار 12 يومًا

وأوضح أنه تم وضع خطة عمل محكمة على مدار 12 يومًا من الآن، وذلك بهدف مراقبة حركة السوق في محافظة كفر الشيخ، سواء لبيع الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة والسردين، وكذلك على محلات الجزارة، بما يحمي صحة المواطنين من أي مخاطر صحية، حال بيع اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي.