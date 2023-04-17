8 مدن ضمن قائمة الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم

تصل درجات الحرارة في عدة مدن لأقصى ارتفاعاتها منذ بداية شهر رمضان متخطية 36 درجة مئوية بطقس اليوم الإثنين، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينما ما زالت الأجواء باردة ومعتدلة على باقي أنحاء الجمهورية، لتسجل درجات الحرارة العظمى بها ما بين 25 و20 درجة مئوية.

تسجل 8 مدن مصرية أعلى درجات حرارة في طقس اليوم الإثنين، بين 35 و36 درجة مئوية للعظمى في طقس شديد الحرارة نهارا، والصغرى بين 16 و21 درجة مئوية في طقس معتدل ليلا.

طقس اليوم الإثنين

وتشهد المدن الأعلى درجات حرارة بطقس اليوم الإثنين ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة خاصة بالظل، ونشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تظل عالقة بالجو مما يؤثر على أصحاب الأمراض والتنفسية والجيوب الأنفية، بالإضافة لعدم توافر فرص لسقوط الأمطار بأي منها.

درجات الحرارة اليوم

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بطقس اليوم الإثنين، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية ودرجات الحرارة العظمي والصغرى.

- أسوان 36 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 36 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- المنيا 35 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 35 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- قنا 35 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- الفيوم 35 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.

- سيوة 35 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.