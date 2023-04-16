قضايا ناقشها الكبير أوي 7.. أبرزها هوس السوشيال ميديا والتعصب الرياضي

اشتهر مسلسل الكبير أوي على مدار أجزائه السبعة بمناقشته لأبرز القضايا التي تنتشر في المجتمع، ويتناولها بشكل كوميدي حازعلى إعجاب الجمهور منذ الجزء الأول، ومنذ بداية عرض الجزء السابع خلال شهر رمضان المبارك ويتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث المسلسل، ويقدمه مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، وعدد من النجوم.

الكبير أوي 7 يناقش المشكلات الزوجية

وبدأ مسلسل الكبير أوي الجزء السابع مع «المشاكل الزوجية» التي تواجه الأزواج بعد فترة من زواجهم، وظهر ذلك من خلال المشاكل بين الكبير أوي ومربوحة التي تمثل دورها الفنانة رحمة أحمد، ووصل بهم الحال إلى الذهاب إلى «مستشارة العلاقات الزوجية» وهي القضية الثانية التي يناقشها مسلسل الكبير أوي، إذ انتشر في الفترة الأخيرة عادة ذهاب بعض الأزواج إلى مستشاري علاقات زوجية لتهدئة الخلافات بينهم كحل آخر قبل الطلاق.

واتضح من خلال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع أن هناك بعض من هؤلاء المستشارين يدعون أنهم يعيشون حياة زوجية سعيدة وهذا على خلاف الواقع، إذ ظهرت مستشارة العلاقات الزوجية جميلة التي جسدت شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، التي كانت تحاول أن تصلح العلاقة بين الكبير ومربوحة وادعت أن علاقاتها بزوجها تحسنت بعد العمل بهذه النصائح، ليتضح العكس تماما في إحدى المكالمات التي جمعت بينها وبين زوجها.

هوس السوشيال ميديا

وتنتقل أحداث المسلسل بعد ذلك إلى جوني الذي أصابه «هوس السوشيال ميديا,» بعد تعرفه على البلوجر شروق، وهي واحدة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ويتابعها عدد كبير من المتابعين، وبعد تعرف جوني عليها أصبح يسعى للشهرة وزيادة المتابعين، لكن ذلك عن طريق استعراض حياته الشخصية أو بالكذب والخداع، وهذه القضية الثالثة التي حاول أن يناقشها صناع عمل مسلسل الكبير أوي.

كما ناقش مسلسل الكبير أوي الجزء السابع قضية رابعة، وهي «التعصب الرياضي»، وظهر ذلك خلال الرهان الذي دار بين حزلئوم ومنافسه فاروق سماحة بسبب كرة القدم، ووصل الأمر بهما إلى الرهان على قرية المزاريطة بأكملها من جهة حزلئوم، وعلى مصنع فاروق سماحة من جهته، ولكن ندم حزلئوم كثيرا على ذلك الرهان واعترف بخطأه.

ويهدف مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى توعية الجمهور ببعض الظواهر التي تنتشر في المجتمع، لكن في إطار اجتماعي كوميدي يتقبله الجمهور.