هل ينجح سهام ويوسف في الاختباء من لي لي في الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل؟

يتفاجأ الدكتور سهام ويوسف أثناء بحثهما عن التوكيلات في شقة لي لي، بعودتها إلى الشقة مرة أخرى لأخذ أغراض التمرين الخاصة ببناتها داخل الشقة، ولذا تتسارع الأحداث عندما تصل إلى الشقة الموجود بها يوسف وسهام.

كشف مستعجل الحلقة الـ11

هل تكتشف لي لي وجودهما داخل الشقة، ام ينجحان في الاختباء منها، خاصة بعد أن اقترب الدكتور سهام من معرفة المكان الذى تخفي فيه التوكيلات، لذا ومن خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من كشف مستعجل، تتسارع أحداث المسلسل، الذى يعرض في توقيتات مختلفة من خلال شبكتي دي إم سي والحياة.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وبطولة ميمي جمال، ليلي عز العرب، محمد عبدالرحمن وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، ومصطفى خاطر، وأشرف عبدالغفور.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على dmc

- يعرض في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعاد في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- يعرض في تمام الساعة 9:30 مساء.

- يعاد عرضه في تمام الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.