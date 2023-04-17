موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وDMC

ورطة كبيرة يقع فيها كلا من الدكتور سهام، ويوسف، إذ أنهما خلال تواجدهما في شقة «لي لي» للبحث عن التوكيلات، يفاجئون بعودتها إلى الشقة للبحث عن بعض الأغراض التي نسيتها، ومن هنا يرتبك سهام بشدة ولا يعلم كيف يتصرف في حالة اكتشافها وجودهما داخل الشقة، هذا ما ستكشف أحداث حلقة الليلة من مسلسل كشف مستعجل المعروض على قنوات DMC والحياة.

موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة و DMC

موعد إعادة الحلقة الـ10 من مسلسل كشف مستعجل، في عدد من التوقيتات المختلفة، على قنوات DMC والحياة، وبذلك يستطيع محبي ومشاهدي المسلسل، متابعته يوميًا وفق ما يلي:

- على شاشة DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

- على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

مواعيد عرض الحلقة الـ10 من مسلسل كشف مستعجل

- يعرض في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا على قناة DMC.

- في تمام الساعة 9:30 مساء يعرض على قناة الحياة.

كشف مستعجل عبر منصة watch it

جدير بالذكر أنَّ كشف مستعجل سبق عرضه من 1 رمضان ولمدة 15 يومًا، ودون أي فواصل إعلانية عبر المنصة الرقمية الأشهر في مصر والوطن العربي watch it، مما زاد حجم المشاهدة الخاصة به.