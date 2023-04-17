شيماء البرديني: خطوات تيسير الاستثمار في مصر بدأت ولن تنتهي

عرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي باسم طبانة، التقارير التي نُشرت في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاصة بتيسير الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، ومنها ما جاء بعنوان «الحكومة تدرس تيسير الاستثمار وجذب رؤوس الأموال»، إلى جانب تقرير عن احتفال المسلمين والمسيحيين داخل الكنائس بعيد القيامة، والذي جاء بعنوان «الكنائس تكتسي بالأبيض.. وتمتلئ بالمسيحيين والمسلمين احتفاء بعيد القيامة».

«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن احتفال المصريين بشم النسيم

كما أبرزت قناة «إكسترا نيوز» تقرير «الوطن» عن احتفال المصريين جميعًا بعيد شم النسيم، والذي جاء بعنوان «شم النسيم.. موحد المصريين»، والذي تناول أن عيد شم النسيم عيد مصري الهوية والهوى، ويتمّ الاحتفال به منذ 4 آلاف عام.

وقالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ خطوات تيسير الاستثمار مستمرة، فهي بدأت ولن تنتهي، إذ أنَّه يوميًا يواجه الاستثمار إشكالية أو أحد المعوقات وهو ما تعالجه الحكومة بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير مناخ الاستثمار بمصر، مشيرة إلى اجتماع أمس بين رئيس الوزراء وعدد من الجهات المعنية بالاستثمار، إذ تضمنت المناقشة أنَّ كل الأوراق التي يمكن أن تعطل حركة الاستثمار في طريقها إلى زوال.