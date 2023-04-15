عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 للحكومة والقطاع الخاص.. اعرفها

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة القوى العاملة، عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2023، للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص.

إجازة مدفوعة الأجر

وجاء نص قرار رئاسة مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر المبارك للعام 2023 بالنسبة للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال، ستكون بداية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل حتى يوم الاثنين الموافق 24 أبريل، موضحًا أنّها إجازة مدفوعة الأجر، ومدتها 5 أيام متصلة.

25 أبريل إجازة

وذكر القرار أنّ الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء قررت اعتماد يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل إجازة للموظفين بالحكومة، بمناسبة عيد تحرير سيناء، لتستمر الإجازة لمدة 6 أيام متصلة.

إجازات القطاع الخاص

وفي السياق نفسه، حدد حسن شحاتة وزير الدولة لشؤون القوى العاملة، عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك لمن يعمل في القطاع الخاص، لتصبح 5 أيام متصلة، مثل القطاع الحكومي، وأن الإجازة ستكون في نفس أيام إجازة الحكومة من 20 إلى 24 أبريل.

وزير القوى العاملة

وكان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، قرر أيضا منح إجازة يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، لتكون إجازة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء 6 أيام متصلة.