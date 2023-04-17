أستاذ بـ«البحوث الفلكية» عن موعد آخر يوم في رمضان: الرأي النهائي للإفتاء

حسم الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد آخر يوم من شهر رمضان 2023، وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وأنّ الجمعة الموافق 21 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا، مؤكدًا أنّ الرأي النهائي في مصر لموعد بداية ونهاية الشهور العربية يكون لدار الإفتاء المصرية.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وقال الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، لـ«الوطن»، إنّ عدد أيام الشهور العربية تكون ما بين 29 يومًا أو 30 يومًا، مضيفًا أنّ رؤية واستطلاع أهلة الشهور العربية يكون بالتنسيق مع الجهات الشرعية.

عيد الفطر المبارك

وعن اختفاء هلال الشهر الجديد سريعًا بعد ظهوره في السماء يوم الرؤية والاستطلاع، أوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنّها ليست ظاهرة غريبة وأنّها طبيعية، وتنتج عن حركة دوران القمر حول الأرض، وتخضع لموقعه بين خطي الطول والعرض، موضحًا أنّه منذ أن يولد الهلال ويتم استطلاعه، تزيد فترة ظهوره ومكوثه في السماء يومًا بعد يوم.