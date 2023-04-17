طه دسوقي: «لو معايا الصفارة هلبس بدلة وأحضر حفل غنائي لكوكب الشرق»

قال الفنان طه دسوقي، إنّه إذا امتلك الصفارة التي تمكنه من الذهاب لفترات زمنية لم يعشها سيختار أن يلبس بدلة لحضور حفلٍ لأم كلثوم، خاصة أغنية سيرة الحب أو أغنية هو صحيح الهوا غلاب، كاشفًا عن أمنيته في حضور حفل غنائي لكوكب الشرق أم كلثوم.

شخصية وجيه في مسلسل الصفارة بدراما رمضان 2023

وأضاف دسوقي، في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أنّ شخصية وجيه بمسلسل الصفارة الذي عرض ضمن السباق الدرامي لرمضان هذا العام، تتضمن إعجاب وإيمان شديد بشخصية أخيه «شفيق» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، فهو دائمًا ما ينظر إليه كبطل ومثله الأعلى.

طه الدسوقي: استمتع بالتمثيل ولا أفكر في توقعات النجاح أو الفشل

وتابع الفنان طه دسوقي بأنّه لا يضع توقعات للأعمال الدرامية التي يقوم بها، حتى لا يصدم من رد فعل المشاهدين سواء بالإيجاب أو السلب، ويركز تفكيره على الإستمتاع بالعمل أثناء تنفيذه، مستطردًا «هو ده شغلي، أني أنبسطت باللي بعمله وأقدمه وأحط فيه كل اللي عندي وأخرج منه والباقي بتاع ربنا وبتاع الناس وحاجات كتير».