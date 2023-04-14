أحداث مشوقة بالحلقات الـ22 من مسلسلات رمضان.. مفاجأة صادمة في «حرب»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ22 والحلقات السابعة للنصف الثاني من دراما رمضان 2023».

وشهد مسلسل جعفر العمدة، زار محمد رمضان منزل الفنان أحمد داش، وعندها وصل بلال شامة، فجرى تجاهه محمد رمضان وضربه بقسوة، لكنه يرب منه لتصدمه سيارة أثناء هروبه منه.

مسلسل عملة نادرة

وفي مسلسل عملة نادرة، زار كمال أبو رية منزل نيللي كريم ووعدها بأنه سيحميها وأخبرها أن وجودها في المنزل سيكون خطرًا عليها واصطحبها إلى النجع، ودخلت أمام الجميع وهي في حمايته.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وفي مسلسل ألف حمد الله على السلامة، اصطحب الضابط حسام سماح إلى منزل جده للاطمئنان عليه بعدما تلقى مكالمة هاتفية من والدته أخبرته فيها بأن جده مريض، وخلال حديثهما حاول الضابط أن يلمح لها بحبه لكنها لم تفهم.

وكشفت الحلقة الثانية من مسلسل حرب عن مفاجأة كبيرة وهي عمل المهندس زياد الصديق المقرب للرائد عمر الإمام مع التكفيري الشيخ عثمان، حيث استعان به في تصنيع الصواريخ المستخدمة في العمليات الإرهابية، حيث أمر عثمان بتوفير كل الأدوات التي طلبها المهندس زياد.