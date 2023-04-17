مشروعات حياة كريمة في بني سويف.. 12 مجمعا خدميا ووحدة تضامن اجتماعي

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير قرى الريف المصري الأكثر احتياجًا، والارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط ومحدود الدخل، حرصًا من المبادرة على تحقيق حياة كريمة للأهالي، فتعمل على إنشاء العديد من المشروعات في مجالات مختلفة كالمرافق والطرق وقطاع التعليم وقطاع الإسكان وقطاع المياه وغيرهم، فضلًا عن عملها على توفير فرص عمل وتنظيم ندوات تثقيفية وغيره.

مشاريع حياة كريمة

وشهدت قرى محافظة بني سويف عمل المبادرة على إنشاء العديد من المشاريع المتنوعة في القطاعات المختلفة، ففي قرى مركز ببا وناصر، وتمّ تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، منها 12 مجمعًا خدميًا لـ12 قرية رئيسية، منها 6 مجمعات خدمية داخل مركز ببا و6 مجمعات خدمية داخل مركز ناصر بنظام الشباك الواحد.

ويضم كل مجمع خدمي من الـ12 مجمعا، مركز تكنولوجي، ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومكتب تموين، وشهر عقاري، وذلك بهدف تقديم الخدمات المختلفة للأهالي بطريقة حديثة ومميكنة مما يساعد في توفير الوقت والجهد.

قرى المجمعات الخدمية

وتشمل القر التي نفذت فيها حياة كريمة المجمعات بها إنشاء 6 مجمعات خدمية بمركز ناصر وهي: «دلاص، والحمام، وأشمنت، ودنديل، وبهبشين، وبني عدي»، بالإضافة إلى 6 مجمعات خدمية بمركز ببا وهي بقرى: «طنسا، وقمبش، وسدس، وهليه، وصفط راشين، ودزيرة ببا».