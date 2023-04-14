«حياة كريمة» تُهدي بائع مناديل 20 ألف جنيه لمساعدته على فتح محل

أذاعت فضائية «dmc»، اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج «حياة كريمة» من تقديم أيمن مصطفى.

واستوقف البرنامج فى حلقة اليوم، أحد الباعة، والذى يبيع مناديل وبالونات على أحد الأرصفة، ويعمل فى مصنع ويحاول أن يزيد من دخله، وقدم له مبلغا ماليا قدره 500 جنيه كمساعدة له.

وقال البائع إنه قد يحصل على دخل إضافي من 10 إلى 20 جنيهًا فى اليوم، ولديه 3 أولاد منهم بنتان، وأن زوجته مريضة.

وبعد انصراف أيمن مصطفى، مرت عليه إحدى السيدات، وأخبرته أنها تعمل كبائعة متجولة، ولديها مشكلة فى دفع المصاريف الجامعية لابنتها، فأعطاها مبلغ 200 جنيه.

20 ألف جنيه

وعاد مقدم البرنامج للحديث مع البائع وأخبره بأن هذا الموقف الانساني تم تصويره وأخرج له مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميدالية هدية من البرنامج، وذلك لمساعدته على أن يطور مشروعه وتوفير محل يبيع فيه، كما حصل على هدية أخرى من البرنامج لمرض زوجته.

واستطاع البرنامج إدخال السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، من خلال عدة طرق إما بسد ديونهم أو بمساعدتهم ماديًا فى المعيشة، إلى جانب تجهيز الفتيات المُقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات منتجة لغير القادرين.