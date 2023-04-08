طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بسهولة

من بين الخدمات والتيسييرات التي تقدمها الحكومة للمواطنين خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات على موقعها الإلكتروني عبر الانترنت، وذلك من أجل التيسير على المواطنين من مستحقي المعاشات، إذ يمكن لصاحب المعاش من خلال الموقع الإلكتروني معرفة قيمة ما يحصل عليه، وكذلك الزيادات التي تضاف له من بين وقت لآخر.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وتنشر «الوطن» عبر السطور الآتية تفاصيل خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على النحو التالي:

1- تبدأ طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

2- الضغط على أيقونة صاحب معاش

2- إدخال اسم المستخدم.

3- كتابة كلمة المرور على حساب صاحب المعاش

4- تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

أما إذا لم تكن مستخدمًا يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية.

وبدأ أصحاب المعاشات منذ يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 في صرف المعاشات بالزيادات الجديد البالغ قيمتها 15%، التي أقرتها الحكومة، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات، أن الزيادات الجديدة في المعاشات تُصرف من شهر أبريل الجاري بواقع 15% زيادة، على ألا تقل عن 170 جنيها بحد أدني، وبحد أقصي 1635 جنيها، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 11 مليون مواطن.

55 مليار جنيه مخصصة لزياة المعاشات

وقال تقرير سابق صادر عن مجلس الوزراء إن تكلفة تحسين المعاشات والأجور ومعاش «تكافل وكرامة» يبلغ إجمالي 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، من بينها 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات.