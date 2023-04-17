التعليم: بدء زيارات المحقق الخارجي لتقييم طلاب الجدارات 6 مايو

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن خطة الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل لطلاب التعليم الفني بالصفين الأول والثاني الثانوي والثالث بمدارس المرحلة الأولى.

زيارات المحقق الخارجي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تنفيذا للائحة التقييم والتحقق المعتمدة من الوزير، بزيارات المحقق الخارجي بهدف التأكد من صدق قرارات تقييم الطلاب وفاعلية التحقق الداخلي بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات وسيتم تنفيذ الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من 6 مايو المقبل حتى الخميس 11 من نفس الشهر على أن يتم التحقق من تقييم وحدات طلاب الصف الثالث يوم السبت 6 مايو وسرعة ارسال بيان نتيجة تقييم طلاب الصف الثالث في موعد أقصاه الأحد 7 مايو واستكمال أعمال التحقق الخارجي للصفين الأول والثاني وإرسال بيان تقييم الوحدات فى موعد أقصاه الأحد 14 مايو .

توفير أماكن استراحة للأعضاء القادمين

ونبهت الوزارة على مسئول الجدارات بالتعليم الفنى بالمديريات التعليمية بإبلاغ المسئولين والمكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين وإرسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى فور الانتهاء من الزيارات، مع توفير أماكن استراحة للأعضاء القادمين من محافظات مختلفة أثناء إجراء أعمال التحقق مع مراعاة صرف بدلات للسفر والانتقالات للمحققين من الإدارات التعليمية ويقوم العضو المسئول عن أعمال التحقق الخارجي بتسليم نسخة ورقية من التقرير إلى مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديريات وإرسال نسخة soft من استمارة التحقق الخارجي على الواتس الخاص بمنسق برنامج الجدارات المهنية بكل نوعية من نوعيات التعليم الفني بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.