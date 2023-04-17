محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر ويقدم الهدايا للأطفال بمناسبة شم النسيم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لحدائق مدينة القناطر الخيرية، حيث تفقد حدائق عفلة والياسمين والتوفيق، كما قام بزيارة لمؤسستي الرعاية للبنين والبنات بمدينة بنها لتهنئة الأطفال بمناسبة عيد القيامة وأعياد شم النسيم، حيث قدم المحافظ هدايا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأطفال.

أطفال القليوبية يشكرون الرئيس على الهدايا

وأعرب الأطفال عن فرحتهم الغامرة بهدايا الرئيس، مقدمين له الشكر على حرصه علي مشاركتهم فرحة شم النسيم وأعياد القيامة، مؤكدين على اعتزازهم بتلك الهدايا والاحتفاظ بالكروت التذكارية التي تحمل صورة الرئيس تعبيرا عن فرحتهم.

شم النسيم في حدائق مدينة القناطر الخيرية

كما التقى المحافظ بعدد من الأسر الذين جاءوا من مدن المحافظة المختلفة ومن المحافظات المجاورة للاستمتاع بجو وحدائق مدينة القناطر الخيرية لقضاء عيد شم النسيم، حيث قام المحافظ بهتنئتهم بالعيد وتقديم الورود لهم، وتمنى لهم قضاء يوم سعيد وسط حدائق القناطر.

وعلى صعيد آخر، شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق، وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.