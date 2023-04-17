مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11.. سهام يتلقى علقة ساخنة من زوجته

أحداث مثيرة ومفارقات غريبة تضمنتها الحلقة الـ11 من مسلسل كشف مستعجل، حيث اتفق الدكتور سهام عز الرجال- محمد عبد الرحمن- مع يوسف - مصطفى خاطر- لسرقة عقد الشقة من زوجة الأول - لي لي- إلهام وجدي، من أجل تسليمه لوالدته، إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ عادت زوجته للشقة وأمسكته متلبسا بسرقة العقد، وسددت له عدة ضربات تسببت في إصابته بكدمات في وجه ودخل على أثرها المستشفى للعلاج.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل، يخضع سهام للعلاج بالمستشفى وتزوره عائلته ومنهم زوجته وتتهمها حماتها- هناء الشوربجي- بأنه من تسببت في إيذاء نجلها، رغم أنه أخبرها بأنه تعرض لحادث أثناء مصالحتها، لكنها لم تصدق، لكونها تعلم مدى قوة وعنف زوجة ابنها، وطلب أبناء سهام منه أن يعود للبيت مرة أخرى ويعيش معهم، إلا أنه لم يستجب لطلبهم لوقوع الطلاق بينه وبين زوجته.

مسلسل كشف مستعجل

قصة مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر في شخصية يوسف المريض النفسي، وهنادي مهنا في دور شقيقة الدكتور سهام، ومحمد عبد الرحمن الدكتور سهام الطبيب النفسي، كشف مستعجل مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج شادي الرملي، تدور أحداثه في 15 حلقة.