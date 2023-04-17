مسلسل كشف مستعجل الحلقة 11.. «لي لي» تتصالح مع حماتها

مفارقات غريبة شهدتها الحلقة الـ11 من مسلسل كشف مستعجل، إذا حاول سهام- محمد عبد الرحمن- التواصل مع زوجته لي لي- إلهام وجدي- للاعتذار لها عن سرقة عقد الشقة، ولكنه فوجئ بأنها جهزت له العقد، الذي بذل مجهودًا كبير في سرقته.

وذهب سهام بالعقد لوالدته- هناء الشوربجي- وهي لم تصدق ذلك فتغير وجهة نظرها حول لي لي قائلة: «طلعت طيبة أووي وأنا كنت ظالماها» وذهبت إلي شقتها لتتصالح معها وأخبرتها بأنها هي أيضا تحبها وأنهم أهلها: «أنا ماليش أهل غيركم».

الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل

وأثناء أحداث الحلقة 11 من مسلسل كشف مستعجل، ينصح سهام عاليا شقيقته بان تفسخ خطوبتها مع يوسف بسبب جرائمه التي ارتكبها لكنها لم توافقه لكونه صديقه، قائلة: «ما أنت طول عمرك ماشي معاه»، ليرد عليها: «أيوه بس كنت سايبك تكتشفي بنفسك يا عاليا» لتفكر في الأمر.

مسلسل كشف مستعجل

قصة مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر في شخصية يوسف المريض النفسي، وهنادي مهنا في دور شقيقة الدكتور سهام، ومحمد عبد الرحمن الدكتور سهام الطبيب النفسي، كشف مستعجل مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج شادي الرملي، تدور أحداثه في 15 حلقة.