توزيع «رنجة وفسيخ» في مبادرة إفطار صائم بالمنوفية بمناسبة شم النسيم

احتفلت مبادرة إفطار صائم بالمنوفية بعيد شم النسيم، والذي يتزامن مع شهر رمضان، وتوزيع الوجبات على غير القادرين في قرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور، إذ جرى وضع الفسيخ والرنجة في وجبات الإفطار.

توزيع وجبات رنجة قبل الإفطار في رمضان بمناسبة شم النسيم

وقال أيمن أيمن الدهشوري منسق مشروع إفطار صائم، أن المبادرة وزعت 400 وجبة على غير القادرين، إضافة إلى 500 وجبة أخرى جرى توزيعها على المسافرين على الطرقات، شملت رنجة وليمون وخس وبصل وخضار، بمناسبة أعياد شم النسيم 2023..

وأضاف «الدهشوري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الوجبات من أهم ما يميز احتفالات شم النسيم في مصر.

ويعد مشروع إفطار صائم في زاوية جروان بمركز الباجور في محافظة المنوفية، من أهم المبادرات والتي يتم تنفيذها للعام الـ13 على التوالي، وتلقى إشادة ودعم واسع من المواطنين يوميا، بمشاركة 100 شاب متطوع وتتم المبادرة بالجهود الذاتية فقط.