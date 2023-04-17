رفع كفاءة محور جامعة حلوان للحد من التكدس المروري

تابع اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، أعمال رصف محور الجامعة بحلوان لفتح محاور مرورية جديدة جنوب جامعة حلوان للمساهمة في تخفيف التكدسات المرورية أمام جامعة حلوان، إذ أوشكت الأعمال على الانتهاء، وذلك في إطار اهتمام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

تطوير محور الجامعة

وقام اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية؛ بمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير ورصف محور الجامعة الجديد، مشيرا إلى أن هناك اهتماما برفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مؤكدا متابعته اليومية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة، لافتا إلى استمرار رفع كفاءة الطرق المتواجدة بنطاق الحي لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

تحسين جودة الخدمات

وأشار إلى حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءتها وإدراجها بالخطط التنموية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.