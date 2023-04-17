موعد صلاة العيد في بريدة 1444.. المواطنون يستعدون لأداء الفريضة

حددت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، موعد صلاة العيد في بريدة 1444، حيث لم يتبقى على عيد الفطر المبارك سوي أيام قليلة، ويرغب الكثيرون في معرفة الوقت بالتحديد حتى يتمكن المسلمين في الخروج مع أسرهم لأداء الفريضة في الخلاء وفي ساحات المساجد الكبرى.

وفي التقرير التالي، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الشرق الأوسط، موعد صلاة العيد في بريدة 1444، وفق المعلن من وزارة الأوقاف بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في بريدة 1444

ووفق المعلن من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فأن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في بريده 2023 بالمملكة العربية السعودية، والتي جاءت في تمام الساعة 5:41 صباحًا، ويستمر موعد صلاة العيد حتى الظهيرة.

موعد عيد الفطر المبارك 2023 في بريده

وفلكيًا فأن موعد عيد الفطر المبارك في مدينة بريده بالمملكة العربية السعودية، يكون الجمعة الموافق 12 أبريل، فيما يمكن أن يتم تحري هلال شهر شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل الذي يتزامن 29 رمضان.

أماكن وساحات عيد الفطر ببريدة 1444

وتقع منطقة بريدة في القصيم بالمملكة العربية السعودية، وقد تم حديد أماكن وساحات صلاة عيد الفطر المبارك والتي جاءت على النحو التالي:

جامع الراجحي بحي الصفراء.

مسجد الذياب بحي المنتزه الغربي.

مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بمنطقة الخليج.

مسجد المحيميد بحي المعارض.

مسجد عمر بن عبد العزيز بحي البشر.

مسجد الأمير عبدالله الفيصل.

مسجد الحسني بالمنطقة الخضراء

مسجد الرشيد طريق الملك عبد العزيز.

مسجد الملك فيصل في الفايزية.

مسجد عروة بن الزبير في السالمية.

مسجد المدينة الصناعية بالمدينة الصناعية.

مسجد العباس بن عبد المطلب في حي الشمّاس.

مسجد الجار الله في السالمية.

مسجد أبي عبيدة بن الجراح في حي الرفيعة.

مسجد التواجر طريق عنيزة.

مسجد الإمام البخاري بحي الصفراء.

مسجد والدة المؤمنين زينب بنت جحش.

مسجد ابن أم مكتوم في حي الجمانة.

مسجد ابن تيمية في الفايزية.

مسجد الحبيلين بحي الريان.

مسجد الإمام أبو حنيفة في الضاحية الغربية.

مسجد الملك خالد بالحي الغربي للحديقة.

جامع الجميح في الضاحية الشرقية.

مسجد الملك فهد التخصصي ببريدة.

مسجد الإمام المسلم في حي الهلال.

مسجد ابن خضير طريق الملك عبد العزيز

مسجد السلامة على طريق المدينة المنورة.

مسجد العقيلي في الخبيب.

مسجد القهدان في الحي الزراعي.

مسجد الحضري شمال بريدة.

مسجد عبد الله بن عباس.

مسجد الجاسر في حي القادسية.

مسجد يضايقني.

مسجد السبيعى حي السبيعى.

مسجد المشيقح طريق الملك عبدالعزيز.