موعد صلاة العيد 2023 في الدمام... المواطنون يستعدون للاحتفال

مع حلول عيد الفطر المبارك، يتساءل الكثيرون عن موعد صلاة العيد 2023 في الدمام، حتى يتمكنوا من التجهيز والاستعداد لأداء هذه الصلاة المباركة، والتي ستكون في اليوم الأول من شهر شوال.

موعد صلاة العيد 2023 في الدمام

وتختلف أوقات صلاة عيد الفطر في مناطق المملكة العربية السعودية، وتحدد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المملكة العربية السعودية موعد صلاة العيد 2023 في الدمام.

ومن المقرر أن الإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2023 الهجري 1444، رسميًا وفلكيًا بعد تحري هلال شهر شوال، وذلك لتحديد غرة الشهر المبارك وتحديد أول أيام العيد في المملكة، ومن المقرر أن يتم التحري في يوم الخميس الموافق 20 أبريل الحالي، والذي يوافق اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، وتشير التوقعات إلى أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل من عام 2023 سيكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة العيد 2023 في الدمام

وتتوقع بعض المصادر أن يكون شهر رمضان 29 يومًا فقط، وذكرت وزارة الأوقاف، أن يكون وقت صلاة عيد الفطر في الدمام -فلكيا- في تمام الساعة 5:16 صباحًا، وذلك إلى حين الإعلان الرسمي عن موعد صلاة العيد في السعودية لعام 2023، بعد تحري هلال شهر شوال.

أماكن صلاة العيد 2023 في الدمام

تعطي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا لتجهيز أماكن الصلاة في جميع المحافظات لاستقبال أعداد المصلين الكبيرة في صباح أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، وتوجد العديد من الأماكن المخصصة للصلاة في الدمام، وتتنوع بين المساجد والمصليات، ويحرص النظام على تقسيم المصلين بين هذه الأماكن عند تجمع الأعداد أثناء الصلاة ومن بين هذه الأماكن في الدمام، وهي: «مصلى حي غرناطة، ومسجد الخليل التابع لحي الحمراء، ومسجد الحمادي التابع لحي أحد، ومسجد الأنصاري التابع لحي طلال، ومسجد مالك بن أنس التابع لحي الشفاء، ومسجد مصعب بن عمير التابع لحي الخليج، ومسجد المدينة الصناعية الواقع على طريق الخبر، ومسجد الأنصاري التابع لحي النخيل».

أجواء الاحتفال بعيد الفطر 2023 في مدينة الدمام

وتتميز مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، إذ تعمل إدارة منطقة الدمام على تجهيز جميع فعاليات العيد لهذا العام 1444 هـ.

وتشمل هذه الفعاليات العديد من العروض الترويجية وألعاب الكرنفال والألعاب النارية وأنشطة أخرى تهدف إلى إضفاء البهجة والسرور على قلوب المحتفلين بالعيد، وتعتبر فرصة ممتازة للتواصل والترفيه والاستمتاع بأوقات الفراغ والاحتفال بالعيد مع الأصدقاء والعائلة، مثل فعالية جاما التي تضم العديد من الألعاب الإلكترونية، وتضم أكثر من 185 طائرة بمواصفات عالية، ومهرجان سوق الحب 2، وهو من الأنشطة الأسبوعية المميزة في المدينة، حيث يتم تنظيمه بهدف جذب انتباه الزوار والجماهير إلى المشهد الثقافي الأكثر تطورًا في الدمام.