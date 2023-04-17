ما حكم من لم يصلِ صلاة العيد؟.. «الإفتاء» توضح

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من مستخدمي محرك البحث «جوجل» عن سؤال تردد كثيرا خلال الساعات الماضية وهو: ما حكم من لم يصلي صلاة العيد؟ وهو ما ردت عليه دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبخصوص ما حكم من لم يصلي صلاة العيد؟، قال أحمد وسام، أمين الفتوى بالأزهر الشريف، إن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليست واجبة كما يدعي بعض الفقهاء، مؤكدا على أنه يجوز للمسلم أن يؤديها في جماعة ولكن في حال فاتته صلاة العيد فيجوز أن يصليها منفردا.

ما حكم من لم يصلي صلاة العيد؟

وحول ما حكم من لم يصلي صلاة العيد؟، أوضح أمين الفتوى بأن الشخص الذي تأخر في أداء صلاة العيد فلا يجب عليه تركها بل يجب أن يصليها من غير خطبة، قائلا: «صلاة العيد تصلى ركعتين، في الركعة الأولى سبعة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ويكمل الركعة بصورة عادية، وفي الركعة الثانية تكبيرة القيام ثم خمس تكبيرات ثم يكمل الركعة ويجلس للتشهد ويسلم».

وكانت دار الإفتاء المصرية أشارت إلى أنه يستحب على المسلم أن يتطيب ويتغسل قبل الخروج لصلاة العيد وذلك لما روى عن ابن عباس-رضى الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى» أخرجه ابن ماجه والبيهقى، ولما رُوِى عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ-رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما- قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ».

سنن صلاة العيد

وأشارت إلي أنه يجوزُ للشخص الذي فاتته صلاةُ العيد أن يصلِّى أربعَ ركعاتٍ، مثلما يفعل المسلم في صلاة التطوع وذلك لما رُوِى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه الطبرانى، وأيضا لما ورُوِى عن عَلِى بن أبى طالِبٍ-رضى الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّى بِضَعَفَةِ النَّاسِ في الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى أَرْبَعًا» أخرجه البيهقى؛

وبينت الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم أن يتنظف ويحلق شعره ويطعم شيئا قبل صلاة العيد وذلك لما روى عن أنسٍ-رضى الله عنه- أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وفى رواية: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا» أخرجه البخاري.

تكبيرات صلاة العيد

وعن تكبيرات صلاة العيد، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيغة الأكثر شيوعا بين المسلمين بخصوص صلاة العيد هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وأكملت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأن هناك صيغة لصلاة العيد تنتشر في العديد من المساجد وهي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد.الله أكبر كبيرًا، و الحمد لله كثيرًا، و سبحان الله بكرةً وأصيلًا. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ. لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين و لو كره الكافرون. اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليمًا كثيرًا».