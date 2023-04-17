الساحة الرضوانية بالأقصر تنظم حفل الإفطار السنوي بمشاركة آلاف المواطنين

نظمت الساحة الرضوانية بقرية البغدادي بمحافظة الأقصر، حفل الإفطار السنوي، بحضور أكثر من 10 آلاف صائم من المحبين ورواد الساحة، اليوم الاثنين، في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، حيث يجمع حفل الإفطار السنوي بالساحة الآلاف من المحبين ورواد الساحة وضيوف الساحة من مصر.

المائدة تقام منذ عهد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان

واستقبلت الساحة الرضوانية شرق محافظة الأقصر، آلاف المحبين من الأهالي والقيادات من مختلف أنحاء الجمهورية، برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة، وتقام المائدة السنوية في الساحة منذ عشرات السنين، منذ عهد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله عام 1967، ويحرص أبناء الساحة وأهالي القرية على تنظيم تلك المائدة كل عام.

وشارك أهالي القرية وشبابها في تنظيم المائدة وتجهيز الوجبات وتجهيز العصائر والمشروبات والمياه والحلويات في جو من البهجة والسرور.

أكبر الساحات الدينية

يشار إلى أن الساحة الرضوانية تعد أكبر الساحات الدينية بالأقصر، أسسها الشيخ أحمد رضوان بها مسجد بجواره مقام العارف بالله الشيخ أحمد رضوان، ثم قاعة ضيوف وقاعة احتفالات ثم المطعم والسفرة التي تحتوي على 3 سفرات كل واحدة منهما 30 مترا، كما تضم استراحات للزائرين المغتربين في الطابق العلوي حوالي 20 غرفة.

علاقة الرئيس عبدالناصر بالشيخ أحمد رضوان

والشيخ أحمد رضوان مؤسس الساحة الرضوانية، هو حفيد الشيخ أحمد بن محمد بن رضوان بقرية البغدادي بالأقصر، ولد بقرية البغدادي بالأقصر في 28 ربيع الأول سنة 1313 من الهجرة النبوية، وكانت تربط الشيخ أحمد رضوان علاقة قوية خلال حياته بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وزاره عدة مرات بمنزل ليستمع لرأيه في عدة أمور بالدولة وقتها، وعندما مرض الشيخ أحمد رضوان أرسل جمال عبدالناصر طائرته الخاصة لنقل الشيخ إلى القاهرة للعلاج في المستشفى العسكري، وتوفي في 10 يونيو 1967.