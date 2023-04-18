إطلاق تطبيق «يا خبر» لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة «فيديو»

إطلاق تطبيق «يا خبر»، تحت شعار «اعرف الخبر الصح من المضروب»، من أجل مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك

وأصبحت الشائعات والمعلومات الخاطئة من أكثر الأمور التي تؤرق المجتمع، وبخاصة في أوقات الأزمات والكوارث، حيث تتضح خطورة الشائعة أنه عند محاولة التشكيك في صحتها فإنها أحيانًا تزداد قوة وتُحدث لبسًا كبيرا لدى الجمهور حول مدى دقة ما ورد بتلك الشائعة من معلومات، لذا تم إطلاق تطبيق جديد تحت اسم «يا خبر» لمواجهة الشائعات والأخبار المضروبة والمغلوطة.

ويعتمد الأبلكيشن على تقديم خدمة إخبارية رقمية لنشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية، تحت شعار «اعرف الخبر الصح من المضروب».

أهمية التطبيق

ويمكن تنزيل التطبيق بسهولة من متجر آب ستور أو جوجل بلاي، بهدف توعية المواطنين بالأخبار المغلوطة وتوصيل المعلومة الصحيحة والدقيقة بعد التأكد من مصادرها.

ويعتمد تطبيق «يا خبر» على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية، كما يعتبر سلاحا جديدا لضرب الشائعات في مهدها ووسيلة معروفة لتمييز الأخبار الحقيقية من الشائعات المغرضة ولدحض الأكاذيب ضد الدولة المصرية