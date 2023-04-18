مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 26.. عجيب يفكر في استغلال حديث سينو عن الملك خفرع

ضمن مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 26 شهدت وفاة الملك خوفو، وسط حزن المصريين، بعدما ترك حضارة عظيمة وحدود آمنة، ما جعل شعب مصر يتذكره دائما.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26

وفقا لما حكاه سينو، كان أبناء الملك خوفو الثلاث موجودين في مراسم الدفن، حيث تولى الأخ الأكبر للملك خفرع مقاليد الحكم بعد والده، وحكم مصر 7 سنوات، استكمل فيها بناء الهرم الأكبر، وبنى هرما لنفسه بجانب هرم الملك خوفو، ثم توفى، وتولى الملك خفرع حكم مصر، ومثّل نقلة كبيرة في تاريخ كيمت على مستوى العمارة والبناء، وهنا فكّر الدكتور عجيب في استغلال حديث سينو لمعرفة أسرار لم يتوصل إليها أحدا من قبل.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز الموجه للأطفال في منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.