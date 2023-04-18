وسائل إعلام إسرائيلية تزعم إصابة شخصين جراء إطلاق نار في القدس المحتلة

زعمت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إصابة شخصين اثنين في حادث إطلاق نار في القدس المحتلة، وقالت نقلًا عن متحدث باسم شرطة الاحتلال: «كان هناك إطلاق نار في القدس بالقرب من قاعدة شرطة الحدود»، وفقًا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، زعمت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أنَّ مسلحين فتحوا النار من جهة قرية جلبون شرقي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة باتجاه كيبوتس «ميراف» خارج الخط الأخضر، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أصيبت، فلسطينية بجروح عقب رشق مستوطنون بالحجارة، سيارة كانت تقلها جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، «تشين قانج»، في مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن «بكين» مستعدة لتسهيل محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أحيا نحو 280 ألف مصلٍ العشاء والتراويح في ليلة الـ27 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى امتلاء كل ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، في مشهد مهيب وجموع غفيرة.

هتافات لنصرة المسجد الأقصى المبارك

ورددت مسيرات في باحات المسجد، هتافات لنصرة المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي عززت في وقت سابق، تواجدها عند طريق المجاهدين بين «باب حطة» و«الأسباط» لمنع المرابطات المبعدات من تناول طعام الإفطار هناك.