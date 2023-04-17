استعدادات مكثفة لإقامة صلاة عيد الفطر في جدة.. تهيئة 785 مسجدا ومصلى

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، من خلال إدارة المساجد في محافظة جدة، بتجهيز وتهيئة 769 مسجدًا وجامعًا و16 مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر للعام 1444 هـ، كما تم تجهيز الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة وفي الجوامع، بحسب ما ذكرته شبكة «المواطن السعودية».

كما تولت الفرق الميدانية المنتشرة في إطار الجهود الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، وبالتحديد إدارة المساجد في محافظة جدة، متابعة أعمال الصيانة والنظافة وتوفير السجاد ومتابعة الصوتيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصلين، وضمان أداء صلواتهم بكل يسر وطمأنينة، وفي إطار من الإيمان والروحانية المريحة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بجدة

وذكرت وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية، أنه من المتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 بجدة يوم الجمعة 21 أبريل، إذ أنه من المتوقع أن يكون الخميس 29 رمضان هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.