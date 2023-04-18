موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طور سيناء.. تجهيز المساجد والساحات

ينتظر ملايين المصريين استطلاع هلال شهر شوال، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2023، وتتجه أنظار المواطنين في المحافظات لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك.

الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء قال لـ«الوطن»، صباح اليوم الثلاثاء، إن مواقيت صلاة عيد الفطر في مدن جنوب سيناء مختلفة باختلاف موقع المدينة علي خط الطول، موضحاً أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طور سيناء جرى تحديدها مع باقي المدن.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طور سيناء

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طور سيناء الساعة 5:30 صباحا، وقال إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرر أن يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في استاد الطور الرياضي بحضور آلاف المصلين.

وأضاف أن مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء تعد من أكثر المدن في تعداد السكان، لذا تم تحديد عدد كبير من المساجد والساحات الملحقة بالمساجد لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك 2023.

صلاة عيد الفطر المبارك

وأكد «غيط»، أنه جرى إخطار إدارات الأوقاف في المدن لمواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لأن مواقيت صلاة عيد الفطر في جنوب سيناء تختلف من مدينة إلى أخرى.

وتابع، بأنه جرى التأكيد على ضرورة تعقيم كل المساجد التي تستقبل المصلين في صلاة العيد مع الالتزام بخطبة العيد، وقدم التهاني إلى أهالي جنوب سيناء بعيد الفطر المبارك.