3 أنواع للمنح المقدمة من الجمعيات الأهلية للعاملين بمجال البيئة

تقدم الإدارة العامة للجمعيات الأهلية مجموعة من المنح للجمعيات العاملة في مجال البيئة وفقا للشروط والأحكام التي تنظم هذه المنح، من خلال توفير الدعم المالي، الفني والمؤسسي، والمعرفي مع مراعاة النوع الاجتماعي، بإشراك الرجال والنساء من خلال عملية تعتمد على التشبيك وتبادل الخبرات.

شراكة استراتيجية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية

تستهدف الجمعيات الأهلية، من خلال تعاملها مع وزارة البيئة، تعزيز بناء شراكة استراتيجية فعالة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، من خلال مساندة مساعي العمل البيئي المستدام للجمعيات الأهلية، في مجتمعاتها المحلية.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أنواع منح الجمعيات الأهلية المقدمة للعاملين في مجال البيئة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة.

تقديم تدريبات بيئية متخصصة

- حملات توعية بيئية.

- ندوات واجتماعات ومؤتمرات تعالج القضايا البيئية المختلفة.

- مشاركة قصص النجاح والتجارب البيئية التى تتغلب على القضايا البيئية المختلفة.

- تمويل مشروعات تعالج القضايا البيئية المختلفة.

منح عينية

- تشمل أدوات نظافة، مطويات، بروشورات إرشادية.

مواد تدريبية

سلسلة الحقوق البيئية ومشاركة المجتمع المدنى فى التخطيط الاستراتيجي.

- سلسلة تنمية قدرات التنمية البشرية لمنظمات المجتمع المدني.

- سلسلة نظم الإدارة البيئية ودور منظمات المجتمع المدني.

- سلسلة نظم الإدارة المالية والمشروعات لمنظمات المجتمع المدني.

- سلسلة آليات تكامل جهود منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

- ملصقات، كابات، تيشرتات.