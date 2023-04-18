استكمال صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة.. اعرف جدول المواعيد

تعتزم وزارة المالية، استئناف صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، يوم غدٍ الأربعاء، بعدما صرفت الوزارة الدفعة الأولى الخميس الماضي. الوزارة، بررت تبكير صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة، لتستبق بذلك حلول عيد الفطر المبارك الموافق الجمعة القادمة، وفق ما سبق أن صرح به الوزير د. محمد معيط.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق، من خلال الكتاب الدوري، مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2023، وبشأن شهر أبريل ذكرت أن مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكافة الجهات الحكومية كالتالي.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

- 13 أبريل 2023 الموافق يوم الخميس الماضي.

- 19 أبريل 2023 الموافق يوم الأربعاء غدا.

- 20 أبريل 2023 الموافق يوم الخميس المقبل.

- 26 أبريل 2023 الموافق يوم الأربعاء المقبل.

- 30 أبريل 2023 الموافق يوم الأحد المقبل.

مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة

وتصرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة، ولن تقل زيادة رواتب الموظفين عن ألف جنيه كحد أدنى، بحسب وزارة المالية.

يذكر أنه تم تبكير صرف المرتبات تزامنا مع المناسبات الدينية سواء عيد القيامة أو شم النسيم أو عيد الفطر.