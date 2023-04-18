إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس والجامعات.. 20 مليون طالب مستفيد

إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس والجامعات، تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي برقم 1405 لسنة 2003، بشأن منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، إجازة عيد الفطر المبارك 1444هجرية تستمر لمدة 6 أيام من الخميس 20 أبريل إلى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، وكذلك تضمنها قرار وزير القوى العاملة الصادر برقم 14 لسنة 2023، بشأن منح العاملين المخاطبين بقانون 12 لسنة 2003 بالقطاع الخاص، الذي حدد أيضا إجازة عيد الفطر بمدة 6 أيام مثلهم مثل نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي.

إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس والجامعات

وبذلك ستكون إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس والجامعات، 6 أيام من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء من الشهر ذاته، إذ ستتوقف أعمال الدارسة والامتحانات خلال هذه الفترة في المدارس والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

استفادة 20 مليون طالب في المدارس والجامعات بإجازة عيد الفطر

ويستفيد من إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس والجامعات، أكثر من 20 مليون طالبا بالمدارس والجامعات، وكافة العاملين بها من هيئات تدريس وإداريين وعمال على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية.

ووفقا لما نصت عليه قوانين العمل، بمنشآت العمل الحكومية والخاصة، فإن إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس والجامعات، ستكون بأجر كامل للعاملين في هذه المنشآت مدارس وجامعات ومعاهد عليا ومتوسطة.

جدير بالذكر، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا وزاريا برقم 1405، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء 2023، وتضمن القرار تحديد الإجازة لتكون مدتها 6 أيام تبدأ من يوم الخميس 20 أبريل وتمتد إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، وهي إجازة بأجر كامل، ويستفيد منها جميع المصريون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمعاهد المتوسطة والعليا.