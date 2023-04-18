استقرار أسعار الذهب داخل الصاغة.. ونصائح للراغبين في الشراء

أكدت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، استقرار أسعار الذهب حاليا في الأسواق، مدفوعة بالاستقرار النسبي الذي تشهده بورصات الذهب العالمية، حيث استقر السعر العالمي عند 2000 دولار للأوقية، في ظل تراجع بسيط في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

ومن خلال هذا التقرير نرصد أسعار الذهب اليوم وذلك بالنسبة للراغبين في شراء الذهب والمشغولات الذهبية خاصة المقبلين على الخطوبة أو عقد قران، خلال إجازة عيد الفطر، وجاءت الأسعار وفقا لما كشفت عنه صباح اليوم شعبة الذهب والمجوهرات في الأسواق المصرية، وهي دون حساب قيمة الدمغة والضريبة أو المصنعية:

- عيار 24 بلغ سعره نحو 2611 جنيها للبيع، مقابل 2634 جنيها للشراء.

- عيار 22 سجل 2394 جنيها للبيع، مقابل 2415 جنيها للشراء.

- عيار 21 بلغ سعره نحو 2258 جنيها للبيع، مقابل 2305 للشراء اليوم.

- عيار 18 سجل 1959 جنيها للبيع، مقابل 1976 جنيها للشراء.

- عيار 14 سجل 1523 جنيها للبيع، مقابل 1537 جنيهًا للشراء.

- عيار 12 سجل 1305 جنيها للبيع، مقابل 1317 جنيهًا للشراء.

الشعبة تنصح بالتأني

وفى نفس السياق نصحت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، الراغبين في الشراء بالتروي، نظرا إلى وجود توقعات كبيرة بتراجع أسعار الذهب على المستوى المحلي خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجعه عالميا من جهة، ومن جهة أخرى استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.