أسعار الذهب اليوم في مصر «مستقرة».. و«الشعبة» تنصح بالتروي في الشراء

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارها دون تغير في سعر الجرام، بينما استقر سعر الذهب عالميا حول مستوى 2000 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من 2% في الجلستين الماضيتين، مستفيدًا بشكل أساسي من تراجع طفيف للدولار حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر مستقرة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2640 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 النحاسي 1540 جنيها، وعيار 12 بـ1320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا عند مستوى 2310 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1980 جنيها، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) سعر 18480 جنيها دون مصنعية، وسجلت الأوقية 1994 دولار الآن.

سعر الذهب عالميا

ظلت سبائك الذهب قريبة من مستويات لم تشهدها منذ مارس من العام الماضي، مدفوعة بضعف الدولار واحتمالات اقتراب البنوك المركزية الرئيسية من نهاية حملتها المتفائلة، وتراهن الأسواق حاليًا على أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو في ضوء البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

نشتري أم نبيع الآن؟

وأصدرت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، بيانا رسميا أمس، شددت فيه على التروي في الشراء حاليا، وأنّ أسعار الذهب في مصر ستتراجع بقوة الفترة المقبلة، في ظل استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع السعر العالمي للذهب.