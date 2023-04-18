خبير: أسعار الذهب ستتراجع الفترة المقبلة

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال تعاملات اليوم، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وعائدات السندات، بالإضافة لعمليات جني الأرباح وتصحيح للأسعار، ووسط تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مايو المقبل.

تراجع الذهب عالميا

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة الذهب، إن الأوقية تراجعت بقيمة 8 دولارات، حيث بدأت تداولات اليوم عند 2004 دولارًا، وارتفع إلى 2011 دولار، وتراجع إلى 1984 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1996 دولارًا.

أسعار الذهب

أضاف في تقرير فني، أن سعر جرام الذهب عيار 24، يتداول عند سعر 2640 ألف جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1980 ألف جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1540 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 82104 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18560 ألف جنيه.

ولفت «كامل»، إلى أن مسار حركة أسعار الذهب بالأسواق العالمية مسار هبوط، إلا أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، اتخذت مسارًا صاعدًا على الرغم من التراجع، واستقرار الطلب تزامنًا مع موسم الأعياد.