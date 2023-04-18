سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2305 جنيهات

بدأ سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر على استقرار ملحوظ، بعد أن شهدت تراجعا أمس، نظرا للتوازن الذي يحققه السوق المحلي الفترة الحالية بين العرض والطلب، وفقا لما قاله ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم عند 2634 بالنسبة لعيار 24، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات الصباح 2305 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

عيار 18 في محلات الصاغة سجل 1976 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1537 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

يشهد الجنيه الذهب في بداية تعاملات الصباح، استقرارا ملحوظاً في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث يسجل 18440 جنيها، كما تبلغ سعر الأونصة 81926 جنيها.