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عضو شعبة الذهب: سعر الجرام سيتراجع.. والعيد فرصة للشراء

كتب:

مريم حنفي
09:54 م | الإثنين 17 أبريل 2023
الذهب - أرشيفية

الذهب - أرشيفية

قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تراجع أسعار الذهب الفترة الحالية تعتبر بشرة خير تعطي أملاً للمواطنين لاستقرار الأسعار حتى عيد الفطر المبارك. 

تراجع أسعار الذهب متوقعة

وأضاف «فرج»  في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار الذهب في البورصة العالمية شهدت موجة تصاعدية الفترة الماضية، ما أثر على الأسعار في السوق المحلي، لذلك تراجعها في الفترة الحالية أمر متوقع، لأن يجب أن تقابل الموجة التصاعدية موجة هبوط. 

أسباب انخفاض أسعار الذهب

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة أن من أسباب تراجع أسعار الذهب الفترة الحالية توازن السوق المحلي، فيما يخص العرض الطلب في ظل أن هناك توقعات بزيادة الإقبال من جانب المقبلين الزواج على شراء الذهب الفترة المقبلة، وبالأخص في عيد الفطر المبارك.

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بقلم مريم حنفي