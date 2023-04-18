محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الثانية للممشى السياحي الجديد

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المرحلة الثانية للممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة بطول 8 كيلو مترات، وذلك بمشاركة عدد من المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ليكون متنفسًا جديدًا لأهالي مدينة الغردقة و وراد الفنادق.

افتتاح الممشى السياحي الجديد بالغردقة

وأشار المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الممشى الجديد شمال الغردقة يبلغ طوله 8 كيلومترات بتكلفة 100 مليون جنيه، إذ جرى انشاؤه وتصميمه على أحدث الأنظمة العالمية بأيادٍ مصرية بالمشاركة المجتمعية بين المستثمرين السياحيين ومحافظة البحر الأحمر.

وأكد أن افتتاح المرحلة الأولى للممشى السياحي جرى بطول 4 كيلو مترات في شهر مارس الماضي، وجرى وضع اللمسات الأخيرة والتجهيز لافتتاح المرحلة الثانية خلال الساعات القليلة المقبلة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر.

ومن جهة أخرى، قال سامح جمعة مسئول إحدى الشركات المنفذة للممشى السياحى، إن الممشى يضم مساحات خضراء واسعة بالإضافة إلى المظلات الموزعة بطول الممشي، بجانب الأشجار والإضاءة المميزة وكافيهات ومحلات سياحية، وأماكن انتظار سيارات، والإضاءة الحديثة والانترلوك الملون والمساحات الخضراء الواسعة، لافتًا إلى افتتاح المرحلة الثانية يتزامن مع احتفالات عيد الفطر.

وأكد محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن المستثمرين السياحيين شاركو في انشاء الممشى بطول 8 كيلو مترات كدعم منهم لجهود الدولة في عملية التنمية خاصتا القطاع السياحي .

لافتا في تصريحات لـ الوطن أن طوال الممشي يبلغ 8 كيلو مترات ابتداءً من منطقة مبارك 7، مروراً بمنطقة هاواي، وحتى منتجع الجونة شمال الغردقة ، ويهدف إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.