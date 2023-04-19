إجراء تحليل البصمة الوراثية لجثة مجهولة بالخليفة.. وجدها عامل في المقابر

قررت النيابة العامة، إجراء تحليل البصمة الوراثية لشاب مجهول الهوية، عثر على جثته ملقاة داخل حوش في مقابر الخليفة، تمهيدا لمطابقتها بالبصمة الوراثية مع الشخص الذي يتعرف عليه فيما بعد، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الشاب.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد العاملين بمقابر الخليفة، بالعثور على جثة متعفنة داخل أحد الأحواش بالمقابر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، لا يحمل أي مستندات تدل على هويته، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، كما تبين العثور على حبل حول رقبته.

مشرحة زينهم

جرى نقل الجثة لـ مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية الشاب.

كما طلبت النيابة العامة انتداب الأدله الجنائية، لأخذ بصمات الشاب ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، في محاولة لكشف هويه الجثة المجهولة، كما طلبت فحص بلاغات التغيب في القاهرة والجيزة.