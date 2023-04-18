حالة الطقس غدا الأربعاء 19-4-2023.. و«الأرصاد» تكشف انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن انكسار الموجة في حالة الطقس غدا الأربعاء 19-4-2023، بعد انتهاء تأثير المنخفض الحار القادم من الصحراء الغربية للبلاد، ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم كسرت حاجز 35 درجة على القاهرة، و36 على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد لكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على تحسين الطقس وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث سيكون مائل للدفء على السواحل الغربية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية.

رياح وأمطار

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع توقعات بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة غدا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 30 - 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 30 - 17

- طنطا 31 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 32 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 36 - 16

- أبوسمبل 35 - 20