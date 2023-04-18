«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة غدا وحتى منتصف الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة غدا الأربعاء، مع بداية انكسار الموجة الحارة، ودخول كتل هوائية قادمة من جنوب أوربا على البحر المتوسط، تعمل على انخفاض الحرارة بقيم تصل إلى 6 مئوية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، ومدن القناة، والسواحل الشرقية للبلاد.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا، وهذا الانخفاض مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل خلال إجازة عيد الفطر، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى وسيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وطقس حار على جنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 30- 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 30 - 17

- طنطا 31 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 36 - 16

- أبوسمبل 35 - 20