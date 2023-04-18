16 مجزرا في كفر الشيخ تعلن حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

أكد الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن مجازر كفر الشيخ تفتح أبوابها من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساء، وذلك لاستقبال ذبيح الماشية، مشيرا إلى إعلان حالة الاستعداد القصوى خلال عطلة عيد الفطر المبارك بـ16 مجزراً على مستوى المحافظة.

تكثيف العمل علي مدار اليوم بمجازر كفر الشيخ

وأشار مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر لـ«الوطن»، أن العمل بالمجازر سيكون على مدار الساعة دون توقف لاستقبال حالات «الذبيح» التي تتوافد علي المجازر، كما تم التنبيه على العاملين والأطباء بالطب البيطري والإدارات بمحافظة كفر الشيخ بإلغاء الإجازات خلال عطلة العيد، وتقرر دفع رسوم 113 جنيهاً عن كل رأس ماشية.

شروط ذبيح الماشية بمجازر كفر الشيخ

وأوضح، أنه يجرى الكشف الطبي الظاهري لجميع الماشية ضد الأمراض المعدية قبل الذبيح، مع توفير وسائل نقل بجميع المراكز.