مسلسل عملة نادرة الحلقة 27.. نيللي كريم تقترح فتح محل للمحاصيل الزراعية

يترقب جمهور الفنانة نيللي كريم عرض الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة التي تخوض به السباق الرمضاني على شاشة قناة cbc، بعد أن تطورت الأحداث خلال الحلقات السابقة بين نيللي كريم التي تقوم بدور نادرة وجمال سليمان الذي يقوم بدور عبدالجبار والد زوجها الراحل بسبب حرمانه لها من الإرث ونجلها.

أحداث من الحلقة 26 من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت أحداث الحلقة 26 من مسلسل عملة نادرة تجميع نادرة التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، لشباب النجع، واقترحت عليهم فتح محل للمحاصيل الزراعية، وأنَّها ستشارك معهم بنصف المبلغ المطلوب، وطلبت منهم المساهمة بمبالغ بسيطة.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.