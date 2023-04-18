إصابة 4 أشخاص في حادثي انقلاب دراجة نارية وسيارة ملاكي بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريقين الزراعي السريع مصر أسوان، والصحراوي الشرقي القديم في محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداحلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم شمال قرية الشيخ فضل في مركز بني مزار.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة كل من مصطفي محمود سيد، 29 عاما، سائق، مقيم في محافظة بني سويف، وعمر أحمد حسن، 26 عاما، مقيم في مركز بني مزار، وتم نقلهما إلي مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة نارية بالزراعي

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان» أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من سعد رزق، 48 عاما، وشقيقه «عيد»، 37 عاما، وتم نقلهما إلي مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.