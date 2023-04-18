«المصري الألماني» يعقد جلسات للشباب حول الهجرة والعمل في ألمانيا

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، توفير جلسات استشارية لجميع التخصصات، حول العمل في ألمانيا، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، والذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة للشباب.

جلسات استشارية عن خطوات كيفية الهجرة والعمل في ألمانيا بكل تخصصاتها

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الجلسات الاستشارية المتاحة، وقال: «رجعنا وهنكون موجودين من تاني في محافظات كتير خلال شهر مايو، عشان نقدملكم كل التفاصيل بخصوص الهجرة والعمل في ألمانيا ونجاوب على اسئلتكم إزاي تسافروا وتشتغلوا».

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور، إلى أن الجلسات الاستشارية، سيتم خلالها شرح الأوراق الرسمية ومتطلبات سوق العمل، وشروط الهجرة إليها، بالإضافة إلى كيفية تحضير طلب الوظيفة والمستويات المطلوبة من اللغة الألمانية والإنجليزية.

توعية الشباب بكل ما يحتاجونه

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج: «الجلسات دى هدفها إننا نخليكم على دراية بكل اللي ممكن تحتاجوه لو بتفكروا في الهجرة لألمانيا، وتابعوا صفحتنا على الفيس بوك عشان تقدروا تعرفوا مواعيد وأماكن الجلسات المتاحة».