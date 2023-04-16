«اتكلم عربي» تنشر فيديو جديد لأبناء المصريين بالخارج: «لغتنا سهلة»

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الأيام الماضية، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها الوزارة، منذ عملها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان «جذورنا المصرية»، والتى تستهدف أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

شرح لأهمية اللغة العربية بالنسبة لأبناء المصريين بالخارج

ونشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مقطع فيديو، مدته بضع ثواني، يتضمن شرح لأهمية اللغة العربية بالنسبة لأبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، وتضمن المنشور: «كل دي حاجات أولادكم هيكونوا مستمتعين وهما بيتعلموها من على تطبيق أتكلم عربي، نزلوه دلوقتي واتسلوا والعبوا مع أولادكم بالعربي».

حملوا تطبيق اتكلم عربي الإلكتروني لأولادكم من خلال الهواتف المحمولة

وتضمن مقطع الفيديو المنشور بالصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» التابعة لوزارة الهجرة: «أولادكم شايفين العربي لغة صعبة، اتكلم عربي بتقدم لهم العربي بطريقة سهلة ويحبوا بيها اللغة، وميحسوش إنها صعبة، اسمعوا سوا أغانى، اقروا قصص، العبوا لعب فيها تدريبات للكتابة، وبكده هتكونوا لعبتوا واتسليتوا بالعربي».

وأضاف مقطع الفيديو المنشور بالصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»: «حملوا تطبيق اتكلم عربي الإلكتروني لأولادكم من خلال الهواتف المحمولة، وساعدوهم يحبوا العربي».