محافظ بني سويف يهنئ العاملين بالديوان العام بحلول عيد الفطر

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، العاملين بديوان عام المحافظة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، متمنيا لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل الأهالي في جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن.

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالديوان العام

جاء ذلك خلال مروره، اليوم، على إدارات ومكاتب الديوان العام، يرافقه اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، مقدمًا تهنئة عيد الفطر المبارك.

تابع المحافظ سير منظومة العمل ومتطلبات دعمها وتحسين الأداء بها، خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات الحيوية والمجالات التنموية وآلية تحسين العمل والمناوبات خلال فترة أيام عطلة العيد.

محافظ بني سويف يهنئ أهالي المحافظة

كما توجه المحافظ بالتهنئة لكل أهالي وأبناء بني سويف بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بكل الخير والبركة، ويديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدا من التقدم والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهتهم أعرب العاملون بالديوان العام عن تقديرهم لهذه اللفتة الطبية من قبل المحافظ على الجانب الإنساني والاجتماعي، وما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء ومنظومة العمل، مؤكدين أهمية وضرورة التفاني وبذل مزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.