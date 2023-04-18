13 بنكا تصدر شهادات ادخارية بعائد مرتفع.. آخرها «التنمية الصناعية»

ارتفع عدد بنوك شهادات الادخار مرتفعة العائد لتصبح 13 بنكًا، بانضمام بنك التنمية الصناعية، الذي أعلن طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 39%.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الشهادات الجديدة مرتفعة العائد في 13 من البنوك المصرية التي تم طرحها الأيام الماضية، بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% في اجتماعه الأخير.

بنك التنمية الصناعية

وطرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار جديدة بعائد مرتفع؛ قد يصل إلى 39% وذلك لمدة تصل إلى 3 أعوام.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بنكا الأهلي المصري ومصر، هما أول مصرفين حكوميين، طرحا شهادتين جديدتين ثلاثيتين بعائد 19% ثابت طوال فترة المدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، وشهادة الـ22% متناقصة، السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

بنك قطر الوطني الأهلي

ويوفر بنك قطر الوطني الأهلي QNB شهادة بعائد 19.25% لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 500 ألف جنيه، وشهريًا 19%، وربع سنويًا 19.10%.

البنك المصري لتنمية الصادرات

وكشف البنك المصري لتنمية الصادرات عن شهادة بسعر عائد 19% سنويًا، لمدة 3 سنوات وفي حال اختيار دورية صرف العائد كل 6 أشهر أي نصف سنويًا، سيكون العائد 18.75%، و18.5% ربع سنويًا، و18% شهريًا.

البنك الزراعي المصري

وطرح البنك الزراعي المصري شهادة بعائدين مختلفين لمدة 3 سنوات، الأولى 19% شهريًا والثانية 19.5% سنويًا، والحد الأدنى ألف جنيه.

بنك القاهرة

وكشف بنك القاهرة عن شهادة بعائد ثابت 19.25% سنويًا وحد الأدنى 10 آلاف جنيه، و19% حال اختيار العائد شهريًا، و19.10% ربع سنويًا، و19.25% سنويًا.

بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي شهادة جديدة بعائد 18% سنويًا، و17.5% ربع سنويًا، و17.25% شهريًا.

بنك البركة

وطرح بنك البركة، شهادة بعائد 19% متغير بدورية صرف شهرية، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

وكشف البنك التجاري الدولي، عن طرح 3 شهادات ادخار جديدة بعائد شهري 18% بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، و19% بحد أدنى للشراء 200 ألف جنيه، و20% بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات ألف جنيه، بعد وقف شراء شهادة الـ22% الثابتة.

المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، شهادة النخبة الاستثمارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، بعائد سنوي بلغ 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية.

بنك الكويت الوطني

طرح بنك الكويت الوطني شهادة جديدة بعائد مرتفع، إذ أنها تصل إلى 20.25%، ويعتبر أعلى عائد في مصر على شهادات الإيداع ذات العائد المتغير، بحسب وصف البنك عبر صفحتهم الرسمية.

بنك قناة السويس

كما طرح بنك قناة السويس، شهادة ادخار جديدة بعائد شهري 19% مع شهادات الادخار الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس بالإضافة الى إمكانية الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان بأسعار تنافسية.