درجات الحرارة اليوم 19-4-2023.. انخفاض ملحوظ وعودة البرودة

تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 19 أبريل، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعظم الأنحاء، وذلك مع تغير الكتل الهوائية التي تضرب البلاد حاليًا وتسببت في موجة حارة.

درجات الحرارة في القاهرة

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتوقع خبراء الأرصاد، وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 19 أبريل، كما يلي:

- القاهرة 32 - 17

- العاصمة الإدارية 32 - 16

- أكتوبر 33 - 16

- بنها 32- 17

- دمنهور 28 - 15

- وادي النطرون 32 - 16

- كفر الشيخ 29 - 17

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 33 - 16

- شبين الكوم 31 - 16

- طنطا 30 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 36 - 817

- طابا 35 - 165

- شرم الشيخ 35 - 021

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 37 - 18

- سوهاج 37 - 19

- قنا 38 - 18

- الأقصر 39 - 20

درجات الحرارة في أسوان

- أسوان 39 - 21

- الوادي الجديد 39 - 18

- أبوسمبل 37 - 20